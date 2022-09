Saman Abbas | padre intercettato | Ho ucciso mia figlia Familiari infuriati per un bacio

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 25 settembre 2022) “Homia”. Poco più di un mese dopo la scomparsa di, ilavrebbe detto queste parole riguardo al delitto durante una telefonata a un parente in Italia. L’8 giugno 2021, quando ormai era fuggito in Pakistan e a un mese dalla scomparsa di sua, avrebbe rivelato a un suo parente in Italia quanto successo nella notte del 30 aprile. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri e messa agli atti del processo, che inizierà a febbraio a carico deidella diciottenne sparita dalla notte del 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, e che gli inquirenti, Procura e carabinieri sono sicuri sia stata assassinata perché rifiutava di sposare un cugino in patria e voleva andarsene di casa. "Da quegli stralci non si ...