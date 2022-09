Sacchi senza freni: “Ho picchiato l’arbitro, gli portarono delle donne in hotel” (Di domenica 25 settembre 2022) Arrigo Sacchi ha parlato del suo Milan durante l’ultimo Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore dei rossoneri ha rivelato un aneddoto relativo la... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 25 settembre 2022) Arrigoha parlato del suo Milan durante l’ultimo Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore dei rossoneri ha rivelato un aneddoto relativo la...

Pall_Gonfiato : #Sacchi senza freni: “Stavo per picchiare l’arbitro, gli portarono delle donne in hotel” - Eichiki_Onizuka : @enzomarangio Io sostengo sempre che gli allenatori sono bravi se i giocatori in campo sono bravi. Anche il grande… - Zippo141 : @dlbizz @BattAlb Il mio ragionamento è semplice, sacchi muove una critica per quello che vede ed ha le basi per far… - patripatty5 : RT @gr_grim: Chi ha progettato, realizzato e implementato i sacchi per la raccolta differenziata col token RFID va fucilato alla schiena se… - grancetto : RT @gr_grim: Chi ha progettato, realizzato e implementato i sacchi per la raccolta differenziata col token RFID va fucilato alla schiena se… -