Russia, proteste e scontri in Daghestan contro la «mobilitazione parziale» – Il video (Di domenica 25 settembre 2022) Non si fermano le proteste contro la mobilitazione parziale di 300mila riservisti ordinata da Vladimir Putin per poter proseguire le operazioni militari in Ucraina. Nelle ultime ore l’area più critica sembra essere diventata quella della Repubblica del Daghestan, la più grande del Caucaso settentrionale, al confine con Azerbaigian e Georgia. Novaya Gazeta, citando alcuni media locali, racconta come le strade e le piazze della capitale Macha?kala siano teatro di numerosi scontri tra la polizia e la Guardia nazionale russa con i cittadini. Sui social circolano video che mostrano come le forze armate stiano arrestando i manifestanti, a volte in modo violento, cercando di farli disperdere sparando colpi in aria. Sergey Melikov, leader della Repubblica del ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) Non si fermano leladi 300mila riservisti ordinata da Vladimir Putin per poter proseguire le operazioni militari in Ucraina. Nelle ultime ore l’area più critica sembra essere diventata quella della Repubblica del, la più grande del Caucaso settentrionale, al confine con Azerbaigian e Georgia. Novaya Gazeta, citando alcuni media locali, racconta come le strade e le piazze della capitale Macha?kala siano teatro di numerositra la polizia e la Guardia nazionale russa con i cittadini. Sui social circolanoche mostrano come le forze armate stiano arrestando i manifestanti, a volte in modo violento, cercando di farli disperdere sparando colpi in aria. Sergey Melikov, leader della Repubblica del ...

GiovaQuez : Ancora arresti in Russia per le manifestazioni di protesta contro la mobilitazione decisa da Putin. Nuove proteste… - RaiNews : Video, donne protagoniste delle proteste in Russia contro la 'mobilitazione parziale'I residenti del villaggio di E… - tg2rai : Fughe e proteste in #Russia, stretta del #Cremlino: 'Gli arruolabili non potranno lasciare il Paese'. Gli… - rello_silvia : RT @OGiannino: Intanto in Russia agli oltre mille arrestati per proteste nei giorni precedenti se ne sono aggiunti altri 724 confermati ier… - pumpitall_italy : RT @OGiannino: Intanto in Russia agli oltre mille arrestati per proteste nei giorni precedenti se ne sono aggiunti altri 724 confermati ier… -