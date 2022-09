Russia: 800 manifestanti detenuti per le proteste (Di domenica 25 settembre 2022) Sono 799 i manifestanti attualmente detenuti in Russia dopo gli arresti nel corso delle proteste contro la mobilitazione annunciata dal presidente Vladimir Putin, secondo i dati aggiornati del ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) Sono 799 iattualmenteindopo gli arresti nel corso dellecontro la mobilitazione annunciata dal presidente Vladimir Putin, secondo i dati aggiornati del ...

