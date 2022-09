Russia: 800 manifestanti arrestati per le proteste contro la mobilitazione in tutto il Paese (Di domenica 25 settembre 2022) Sono 799 i manifestanti attualmente detenuti in Russia dopo gli arresti nel corso delle proteste contro la mobilitazione annunciata dal presidente Vladimir Putin, secondo i dati aggiornati del progetto media indipendente sui diritti umani Ovd-Info. In totale sarebbero state arrestati circa 2mila dimostrati, per la maggior parte rilasciati. Ovd-Info ha raccolto le testimonianze di alcuni attivisti che hanno riferito di essere stati trattenuti in un dipartimento di polizia di Mosca dopo che gli era stato impedito di telefonare e avevano dovuto consegnare il cellulare. Ai fermati sono state prese le impronte digitali e sono stati fotografati. A San Pietroburtgo l’attivista per i diritti umani Dinar Idrisov ha raccontato che gli arrestati sono stati trattenuti tutta la ... Leggi su tpi (Di domenica 25 settembre 2022) Sono 799 iattualmente detenuti indopo gli arresti nel corso dellelaannunciata dal presidente Vladimir Putin, secondo i dati aggiornati del progetto media indipendente sui diritti umani Ovd-Info. In totale sarebbero statecirca 2mila dimostrati, per la maggior parte rilasciati. Ovd-Info ha raccolto le testimonianze di alcuni attivisti che hanno riferito di essere stati trattenuti in un dipartimento di polizia di Mosca dopo che gli era stato impedito di telefonare e avevano dovuto consegnare il cellulare. Ai fermati sono state prese le impronte digitali e sono stati fotografati. A San Pietroburtgo l’attivista per i diritti umani Dinar Idrisov ha raccontato che glisono stati trattenuti tutta la ...

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. In #Russia 800 manifestanti detenuti per le proteste contro la mobilitazione annunciata… - ZPeppem : #Russia: 800 manifestanti detenuti per le proteste - Ultima Ora - ANSA - infoitestero : In Russia salgono a 800 gli arresti per le proteste - diwa1300 : @PaoloBorg @stella_branca Non solo l’Isis, ma un epoca passata da 800 anni … senza contare che questo delinquente n… - zazoomblog : Russia: 800 manifestanti detenuti per le proteste - #Russia: #manifestanti #detenuti -