Rugby femminile, Coppa del Mondo 2022: l'Italia è sbarcata in Nuova Zelanda. Effettuato il primo allenamento (Di domenica 25 settembre 2022) l'Italia guarda già verso la Coppa del Mondo di Rugby femminile, in programma in Nuova Zelanda ad ottobre: le azzurre sono partite da Roma il 22 settembre ed hanno Effettuato il primo allenamento in vista dell'esordio contro gli USA del 9 ottobre (1.45 italiane). In seguito ci saranno le sfide a Canada (16 ottobre, 1.45 italiane) e Giappone (23 ottobre, 1.45 italiane). Il preparatore atletico dell'Italia, Giovanni Biondi, ha parlato al sito federale dell'allenamento svolto sul campo dell'East Coast Bays. La preparazione affonda le radici nei mesi scorsi: "A cominciare dal raduno romano della metà di giugno abbiamo impostato insieme allo staff tecnico, per la durata di tredici ...

