Rosalinda Cannavò choc a Verissimo: «Adua non esiste più. Quella che facevo non era vita» (Di domenica 25 settembre 2022) Il tempo porta consiglio. È proprio il caso di Rosalinda Cannavò, che a 10 anni dal suo debutto in tv, all’epoca della terza stagione della fiction «L’onore e il rispetto» con lo pseudonimo di Adua del Vesco, confessa di avere chiuso le porte con il passato. Un passato segnato dalla lotta contro l’anoressia, che lentamente l’ha portata a trasformarsi nella donna che non voleva. Rosalinda Cannavò a Verissimo: «Adua non esiste più» «Quella che facevo non era vita, ho pensato che fosse meglio morire» ammette Rosalinda, attesa ospite della puntata di domani a Verissimo. «Quando ho raggiunto i 32 chili ho abusato anche di medicine: sapevo che quello poteva portarmi a stare ... Leggi su blog.libero (Di domenica 25 settembre 2022) Il tempo porta consiglio. È proprio il caso di, che a 10 anni dal suo debutto in tv, all’epoca della terza stagione della fiction «L’onore e il rispetto» con lo pseudonimo didel Vesco, confessa di avere chiuso le porte con il passato. Un passato segnato dalla lotta contro l’anoressia, che lentamente l’ha portata a trasformarsi nella donna che non voleva.: «nonpiù» «chenon era, ho pensato che fosse meglio morire» ammette, attesa ospite della puntata di domani a. «Quando ho raggiunto i 32 chili ho abusato anche di medicine: sapevo che quello poteva portarmi a stare ...

