Roma | Veretout | “Ecco perchè ho lasciato il club Giallorosso”

Leggi su seriea24

(Di domenica 25 settembre 2022)- Laè tornata ad allenarsi a Trigoria, dopo la sosta per la Nations League, nonostante le numerose assenze. L’ex centrocampista della, Jordan, ha parlato ai microfoni di “Goal”: commentando il suo addio ale sul rapporto che ha avuto con Mourinho. L’ex Fiorentina ora è in forza al Marsiglia di Tudor dove sta mostrando tanta tecnica e tenacia. Di seguito, le parole del numero 17: Sull’arrivo al Marsiglia: “Eravamo in trattativa da molto tempo, volevo qualcosa di diverso dall’Italia e tornare in Francia. Gli ultimi mesi allasono stati difficili sotto certi aspetti e avevo bisogno di cambiare aria per continuare a crescere. Quando l’Olympique Marsiglia mi ha contattato ho deciso subito di partire, ...