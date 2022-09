Roma | si avvicina il rinnovo per il centricampista | c’entra una clausola!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 25 settembre 2022) Dopo questa prima fase di stagione, laha fatto vedere di non essere ancora entrata in forma, con alcune sconfitte che hanno fatto molto rumore, soprattutto la trasferta in Bulgaria di Europa League e la debacle per 4-0 contro l’Udinese. Tanti giocatori sembrano non essere partiti al meglio, da Pellegrini che ancora non si è sbloccato in zona gol fino ad arrivare ad Abraham, sciupone davanti la porta in moltissime circostanze. Per quanto riguarda gli acquisti estivi, Dybala sembra esser tornato quello di un tempo, vero e proprio trascinatore a suon di gol, assist e belle giocate. Celik è diventato il nuovo titolare sulla destra, complice anche l’infortunio di Karsdorp e Nemanjia Matic, dopo un’inizio balbettante, sembra aver preso le misure al campionato. Nemanja MaticDifatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ...