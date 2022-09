Roma schiva la crisi grazie al boom del turismo

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 settembre 2022) Bollette supersoniche e inflazione alle stelle stanno gravando sul portafoglio dei cittadini e sul futuro di molte Pmi, come forse non era mai successo. Stessa pesante incidenza si sta verificando per i conti degli enti pubblici locali. Sono in difficoltà le finanze di ogni Comune, soprattutto quelle dei grandi con in testa, che avevano già subito un doppio salasso a causa del crollo degli introiti e dell'Atac, a causa del Covid, soprattutto per il 2020, ma anche per la prima parte del 2021. È pur vero però che a differenza di cittadini e imprese, che possono contare solo sui loro conti in banca per far fronte alle spese straordinarie, gli enti Locali hanno pur sempre nello Stato l'ultimo ripianatore dei loro deficit. La botta di quest'anno derivante dagli aumenti esponenziali delle bollette di luce e gas potrebbe essere devastante. E aggravare lo storico deficit ...