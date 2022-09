Roberto Mancini | la retromarcia | cosa sta accadendo al Ct dell' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) Cambiare non è reato, anzi è doveroso quando una squadra ha ormai offerto il meglio di sé, e infatti l'torna a giocare una partita con voglia e dignità dopo mesi di apatia. Ma è meglio farlo in senso evolutivo piuttosto che conservativo, soprattutto in questo momento privo di obiettivi reali, visto il Mondiale da trascorrere sul divano.crede che l'inedito 3-5-2 sia una soluzione o è una pezza per gestire l'attuale emergenza di uomini?ne sarà di questo modulo una volta che Chiesa e Berardi, le sue ali titolari, torneranno a disposizione e verrà sancita la pace con Zaniolo? Questo modulo esclude i migliori talenti azzurri, impone una scelta, non esiste via di mezzo. Nel 3-5-2 in effetti ognuno è al suo posto ma, di contro, la proposta di gioco diventa antica, già vista, "na" nel senso ...