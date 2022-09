Rinnovo Rashford, lo United non vuole privarsene: le ultime (Di domenica 25 settembre 2022) Il Manchester United non vorrebbe privarsi di Marcus Rashford e potrebbe far scattare una clausola a fine stagione Il Manchester United non vorrebbe privarsi di Marcus Rashford e potrebbe far scattare una clausola a fine stagione. Secondo quanto riportato da Daily Star, ci sarebbe un’opzione sul contratto dell’attaccante che permetterebbe ai Red Devils di attivarla e far rinnovare per un ulteriore anno il ragazzo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Il Manchesternon vorrebbe privarsi di Marcuse potrebbe far scattare una clausola a fine stagione Il Manchesternon vorrebbe privarsi di Marcuse potrebbe far scattare una clausola a fine stagione. Secondo quanto riportato da Daily Star, ci sarebbe un’opzione sul contratto dell’attaccante che permetterebbe ai Red Devils di attivarla e far rinnovare per un ulteriore anno il ragazzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Domenic36396232 : #ManchesterUnited: #Rashford non andrà via a zero Se non dovesse arrivare l'accordo col giocatore per il rinnovo (… -