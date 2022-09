Rinnovi Roma, giallorossi al lavoro: casi spinosi per Tiago Pinto (Di domenica 25 settembre 2022) Rinnovi Roma, giallorossi al lavoro per i contratti che andranno in scadenza nei prossimi mesi: tanto lavoro per Tiago Pinto Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sui Rinnovi di contratto in casa Roma. Il caso più spinoso è ovviamente quello di Zaniolo, che andrà in scadenza nel 2024 e si aspetta un sensibile aumento che lo porti ad essere tra i più pagati della rosa. Viene poi il turno del giovane esterno Zalewski, mentre per Belotti, Matic e Smalling ci sono già delle opzioni nei rispettivi contratti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022)alper i contratti che andranno in scadenza nei prossimi mesi: tantoperIl Messaggero oggi in edicola fa il punto suidi contratto in casa. Il caso più spinoso è ovviamente quello di Zaniolo, che andrà in scadenza nel 2024 e si aspetta un sensibile aumento che lo porti ad essere tra i più pagati della rosa. Viene poi il turno del giovane esterno Zalewski, mentre per Belotti, Matic e Smalling ci sono già delle opzioni nei rispettivi contratti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter_1908___ : RT @GiuliaLoglisci_: ????Molto scarse le possibilità che #Dzeko, in scadenza a fine anno, rinnovi il suo contratto. Sull’ex Roma c’è l’intere… - GiuliaLoglisci_ : ????Molto scarse le possibilità che #Dzeko, in scadenza a fine anno, rinnovi il suo contratto. Sull’ex Roma c’è l’int… - ciccia61 : RT @ilRomanistaweb: ?? Calciomercato, da #Matic a #Zaniolo: il futuro in 7 rinnovi Tempo di contratti. Per il serbo, #Smalling e #Belotti ci… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? Calciomercato, da #Matic a #Zaniolo: il futuro in 7 rinnovi Tempo di contratti. Per il serbo, #Smalling e #Belotti ci… - HeyMiChiamoCiao : RT @ilRomanistaweb: ?? Calciomercato, da #Matic a #Zaniolo: il futuro in 7 rinnovi Tempo di contratti. Per il serbo, #Smalling e #Belotti ci… -