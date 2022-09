Riccardo Muti | “Girando il mondo se dici che nato a Napoli | il mondo ti rispetto”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 25 settembre 2022)grande e famoso direttore d’orchestra rende omaggio ala città in cui è. L’artista partenopeo più volte ha elogiato la città da cui proviene, ma soprattutto non ha sempre esaltato la sua napoletanità come tratto distintivo che amplifica la sua arte e la rende ancora più unica. “Se girate ile vi chiedono: ‘Dove siete?’ e voi dite ‘A’, ilvi rispetta” è una delle sue frasi più celebri per celebrarecome capitale della cultura, ma anche come bellezza paesaggistica ed unicità di un territorio che ha dato i natali ad altri grandissimi artisti. Basterebbe citare, Totò, Eduardo De Filippo, Massimo Troisi e Pino Daniele per rendere il senso, ma ce ne ...