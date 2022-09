Repubblica: Orban offre 8 milioni per la Supercoppa italiana. E la politica potrebbe aiutarlo (Di domenica 25 settembre 2022) L’Ungheria di Orban vuole ospitare la Supercoppa italiana e ha offerto 8 milioni di euro a stagione. E il risultato delle elzioni politiche in Italia potrebbe aiutarlo, vista la concordanza di idee con Meloni e Salvini. Lo scrive Repubblica. Domani il capo di stato ungherese potrebbe essere in tribuna per Ungheria-Italia. Lui, ex calciatore professionista come testimoniano foto ingiallite, sa che non c’è veicolo migliore per dare una mano di vernice a un’immagine compromessa. Si chiama sportwashing: il Qatar, che ospiterà i Mondiali a novembre, e l’Arabia Saudita che li vuol organizzare tra 4 anni insieme a Egitto e Grecia ne sono due riuscitissimi esempi. Non gli unici. Ora l’Ungheria è pronta a rilanciare. Strizzando l’occhio all’Italia. Da qualche ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 settembre 2022) L’Ungheria divuole ospitare lae ha offerto 8di euro a stagione. E il risultato delle elzioni politiche in Italia, vista la concordanza di idee con Meloni e Salvini. Lo scrive. Domani il capo di stato unghereseessere in tribuna per Ungheria-Italia. Lui, ex calciatore professionista come testimoniano foto ingiallite, sa che non c’è veicolo migliore per dare una mano di vernice a un’immagine compromessa. Si chiama sportwashing: il Qatar, che ospiterà i Mondiali a novembre, e l’Arabia Saudita che li vuol organizzare tra 4 anni insieme a Egitto e Grecia ne sono due riuscitissimi esempi. Non gli unici. Ora l’Ungheria è pronta a rilanciare. Strizzando l’occhio all’Italia. Da qualche ...

capuanogio : #Orbàn ha offerto 8 milioni a stagione per ospitare la #SupercoppaItaliana. Soluzione vista con favore dai club, an… - repubblica : Prodi: “Se l’Italia seguirà Orbàn l’Europa ci emarginerà” [di Stefano Cappellini] - repubblica : Taglio di 7,5 miliardi dei fondi Ue e sospensione dal Pnrr per l'Ungheria di Orban [di Valentina Conte] - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Orbàn ha offerto 8 milioni a stagione per ospitare la #SupercoppaItaliana. Soluzione vista con favore dai club, anche per… - tomasonidiego : @MMichele_3 Colpi di stato? Non hai manco idea di cosa sia una repubblica parlamentare. Il tuo modello sono le repu… -