Regno Unito, Atlantia prima azienda italiana a conseguire la certificazione di Fair Tax Foundation per la trasparenza fiscale (Di domenica 25 settembre 2022) Atlantia è la prima azienda italiana a conseguire la certificazione sulla trasparenza fiscale da parte di "Fair Tax Foundation", raggiungendo la massima qualificazione del ranking, definita "Gold Standard". La società ha infatti concluso l'iter di accreditamento presso l'ente britannico (senza scopo di lucro) specializzato nella valutazione della condotta fiscale delle imprese nelle diverse giurisdizioni in cui operano, con l'obiettivo di promuovere la crescita delle realtà che adottano comportamenti corretti e trasparenti. Questo risultato è in linea con il percorso di trasparenza fiscale avviato da Atlantia nel 2013, tramite la partecipazione a un ...

