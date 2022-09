Regione Campania, allerta meteo arancione prorogata fino a domani sera (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania, a seguito dell’allerta meteo diramata ieri di livello arancione, sta monitorando in h24 l’evolversi della situazione e l’impatto che le precipitazioni stanno avendo sul territorio: decine gli interventi in corso da parte di tecnici e volontari. Il Centro funzionale della Regione, valutato l’evolversi della perturbazione, ha prorogato l’allerta meteo emanando un nuovo avviso di criticità di livello arancione anche per l’intera giornata di domani sull’intero territorio regionale: proseguiranno almeno fino alle 23.59 di domani, lunedì 26 settembre, i temporali di forte intensità su tutta la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Protezione Civile della, a seguito dell’diramata ieri di livello, sta monitorando in h24 l’evolversi della situazione e l’impatto che le precipitazioni stanno avendo sul territorio: decine gli interventi in corso da parte di tecnici e volontari. Il Centro funzionale della, valutato l’evolversi della perturbazione, ha prorogato l’emanando un nuovo avviso di criticità di livelloanche per l’intera giornata disull’intero territorio regionale: proseguiranno almenoalle 23.59 di, lunedì 26 settembre, i temporali di forte intensità su tutta la ...

