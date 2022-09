Regina Elisabetta: la lettera segreta che nessuno può aprire prima del 2085 (Di domenica 25 settembre 2022) La Regina Elisabetta II si è spenta lo scorso 8 settembre, ma le sue parole hanno da subito preso il volo diffondendosi sui social per mantenerne la memoria. Molte le citazioni della Sovrana che hanno ripreso vita divenendo virali. Ma ce ne potrebbero essere di altre pronte da essere scoperte e lette per la prima volta. La … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 25 settembre 2022) LaII si è spenta lo scorso 8 settembre, ma le sue parole hanno da subito preso il volo diffondendosi sui social per mantenerne la memoria. Molte le citazioni della Sovrana che hanno ripreso vita divenendo virali. Ma ce ne potrebbero essere di altre pronte da essere scoperte e lette per lavolta. La … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

