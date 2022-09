Regina Elisabetta | ecco la foto della sua lapide pubblicata da Buckingham Palace

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) L’ultimo saluto allaha commosso il mondo. E a cinque giorni dai funerali e dalla sepoltura dell’amatissima sovrana, la Royal Family ha reso nota unaattraverso un post sui social. Realizzata in marmo nero belga intagliato a mano e intarsiato con lettere in ottone per “armonizzarsi con la pietra precedentemente installata nella cappella”, la tomba è stata posta nel memoriale di Giorgio VI, padre di, morto nel 1952. Oltre al nomedei due secoli’, sullasono incisi quelli dei suoi genitori e del marito Filippo. A rivelare i dettagli è stato propriodopo che, nei giorni scorsi, era già circolata sul web qualche immagine ...