Ranocchia parla del ritiro | Galliani è rimasto sorpreso

Leggi su sport.virgilio

(Di domenica 25 settembre 2022) La sua scelta hatutti, ma ormai Andreaha deciso di lasciare il calcio giocato. L'ex difensore ha rescisso il suo contratto con il Monza e a La Gazzetta dello Sport ha raccontato proprio com'è andata con l'ad Adriano: "Gli ho spiegato come mi sentivo, che non volevo prendere in giro nessuno. È, ma ha capito e ...