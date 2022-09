Quirinale | l' inquietante piano segreto di Giuseppe Conte | dopo il voto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) Enrico Letta accusa i leader del centrodestra di volere «stravolgere la Costituzione, anche da soli». Segno che ignora le ambizioni di, perché il suo ex alleato è pronto a spiazzare un'altra volta i vertici del Pd, sedendosi al tavolo delle grandi riforme istituzionali assieme ai probabili vincitori delle elezioni. L'idea, racconta chi dei Cinque Stelle ne ha parlato con, è maturata durante questa campagna elettorale,i bagni di folla ricevuti in molte piazze del Mezzogiorno. Almeno in Puglia, Campania e Sicilia, i grillini, grazie alla spinta propulsiva del reddito di cittadinanza, contano di emergere domenica sera come il primo partito. Una speranza confortata dalle parole della sondaggista Alessandra Ghisleri, ieri a La7: «C'è una forte mobilitazione per votare al Sud, che tradizionalmente ...