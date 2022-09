Quarta proiezione, Meloni spinge il Centro-destra alla vittoria: «Dagli italiani indicazione chiara». FdI 25,6%, Pd 19,3%, M5S 16,2%, la Lega crolla all’8,6% (Di domenica 25 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italiani sono andati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi si sono chiusi alle ore 23. In corso lo scrutinio delle schede. Affluenza alle 23 Senato e Camera al 63,8%, in calo di nove punti, crolla al Sud. Fratelli d’Italia è il primo partito in tutta Italia, ad eccezione del Sud e delle isole dove in testa c’è il Movimento 5 stelle. Lega cade, pesa voto del nord-est con Fdi che doppia Salvini Leggi su ilsole24ore (Di domenica 25 settembre 2022) Oltre 46 milioni disono andati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi si sono chiusi alle ore 23. In corso lo scrutinio delle schede. Affluenza alle 23 Senato e Camera al 63,8%, in calo di nove punti,al Sud. Fratelli d’Italia è il primo partito in tutta Italia, ad eccezione del Sud e delle isole dove in testa c’è il Movimento 5 stelle.cade, pesa voto del nord-est con Fdi che doppia Salvini

