Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Sonego vincendo il torneo di Metz? Montepremi e cifre

(Di domenica 25 settembre 2022)ha vinto ilATP 250 di. Il piemontese si è reso protagonista di una splendida cavalcata sul cemento francese, culminata con il successo contro il kazako Aleksandr Bublik in finale. L’azzurro si è sbloccato dopo una stagione decisamente sottotono in cui ha faticato a emergere e ha incamerato anche sconfitte cocenti. Grazie al successo odierno tornerà anche nella top-50 del ranking ATP e può guardare con ottimismo al prossimo futuro. Tennis,torna al successo a! Battuto Bublik, terzo titolo in carriera! Il 27enne ha conquistato il terzo titolo della carriera dopo quello sull’erba di Antaliya nel 2019 e quello sulla terra rossa a Cagliari nel 2021. Si tratta di un risultato importante dal punto di vista agonistico, ma che ...