Quanti soldi ha guadagnato Floyd Mayweather battendo Asakura? Montepremi milionario: tutte le cifre (Di domenica 25 settembre 2022) Floyd Mayweather non fa sconti nemmeno negli incontri di esibizione e demolisce Mikuru Asakura sul ring di Saitama (Giappone), mandando ko il giapponese sul suono della campana che segnava la conclusione del secondo round (sui tre previsti). Lo statunitense ha fatto la differenza con il suo micidiale destro e ha tramortito il padrone di casa in maniera perentoria. Una sola stoccata è bastata al 45enne per imporsi con pieno merito. Un trionfo premiato da una borsa faraonica. Quanti soldi ha guadagnato Floyd Maywather battendo Asakura? Si parla di una cifra che spazia tra i 20 e i 30 milioni di dollari (ormai il cambio con l’euro è in sostanziale parità) per il ribattezzato Money, lo sportivo più pagato al mondo nel terzo ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022)non fa sconti nemmeno negli incontri di esibizione e demolisce Mikurusul ring di Saitama (Giappone), mandando ko il giapponese sul suono della campana che segnava la conclusione del secondo round (sui tre previsti). Lo statunitense ha fatto la differenza con il suo micidiale destro e ha tramortito il padrone di casa in maniera perentoria. Una sola stoccata è bastata al 45enne per imporsi con pieno merito. Un trionfo premiato da una borsa faraonica.haMaywather? Si parla di una cifra che spazia tra i 20 e i 30 milioni di dollari (ormai il cambio con l’euro è in sostanziale parità) per il ribattezzato Money, lo sportivo più pagato al mondo nel terzo ...

