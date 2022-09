Putin si gioca il suo futuro sulla mobilitazione

(Di domenica 25 settembre 2022) La negazione della realtà di Vladimirè finita. Era già evidente a tutti che il suo piano per l'”operazione” in Ucraina non stava funzionando, ma lui vi si è attenuto con un fervore quasi religioso. Sul campo di battaglia, i militari sono stati costretti a mettere toppe al tessuto sfilacciato del piano originale, piuttosto che sviluppare qualcosa di nuovo, anche se l’esercito ucraino ha costantemente raggiunto la superiorità sia in termini numerici che di equipaggiamento. Le controffensive ucraine di questo mese sembravano, infine, avere un effetto di risveglio sul leader russo. Dal punto di vista del Cremlino, la sconfitta era un’escalation e necessitava di una risposta. Anche la doccia fredda cheha ricevuto al vertice della Shanghai Cooperation Organisation (SCO) a Samarcanda da parte dei leader di diversi Paesi teoricamente solidali non ...

MaurizioGabell1 : Letta si gioca persino la carta Putin. «Se qui vince la destra lui festeggia» - ProgressistaIMB : RT @ProgressistaIMB: #Berlusconi ci ricasca e posta sui social una foto di #Putin che gioca con Dudu e confessa: 'Il nome del cane l'ha sc… - krvcktr : @Lorenzo36522471 @AdrianaSpappa Lorenzo tu la guerra la fai dal divano su Twitter mentre la gente del mio paese muo… - Pasqual63670773 : RT @ProgressistaIMB: #Berlusconi ci ricasca e posta sui social una foto di #Putin che gioca con Dudu e confessa: 'Il nome del cane l'ha sc… - FulvioDamiani2 : Non si gioca con il fuoco ci si fa' male! -

Notizie Geopolitiche

... che balla da sola, e dunque stabilizzante, anziché costretta a fare compromessi con Salvini e Berlusconi, considerati amici 'dell'odiato'. A favore di Giorgia premier, per gli Usaanche ...Giorgia Meloni si è schierata senza dubbi controe per il sostegno, anche militare, all'... Fratoianni e Bonelli stanno con le dita incrociate sperando nel 3 per cento; Di Maio, si, ... Russia. Putin chiama 300mila combattenti per il Donbass. Ma molti fuggono La negazione della realtà di Vladimir Putin è finita. Era già evidente a tutti che il suo piano per l'”operazione” in Ucraina non stava funzionando, ma lui vi si è attenuto con un fervore quasi religi ...Questa notte si capirà il peso specifico di ciascun partito per la creazione dell’esecutivo e si decideranno i destini delle formazioni politiche che hanno portato avanti la battaglia elettorale ...