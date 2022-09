Putin e la bomba atomica? | una pesantissima verità sugli Stati Uniti

Rogpiton : @contu_f @danielafabbri1 @pdnetwork voglio lamguerraaaa voglio le armi all’ucrainaaaa voglio i mortiii viva la nato… - ilpiucompleto1 : RT @AlfioKrancic: +++ATTENZIONE! ATTENZIONE!+++ Ci siamo. Una notizia bomba dal Tg3 TeleKiev. GLI STOCCAGGI DEL GAS SONO AL 100%. Nn ci ma… - nexoslaika : RT @spighissimo: 'Votare Conte equivale a votare il criminale Putin' Va bene il tifo politico ma con i Renziani siamo scesi a dei livelli… - SanK69086335 : RT @AlfioKrancic: +++ATTENZIONE! ATTENZIONE!+++ Ci siamo. Una notizia bomba dal Tg3 TeleKiev. GLI STOCCAGGI DEL GAS SONO AL 100%. Nn ci ma… - giorg201 : @DiegoFusaro Meglio la bomba che essere schiavi di Putin! VIVA LA DEMOCRAZIA!!!!!!!!!!!!!! -

La decisione disastrosa difa esplodere lainterna: chi sta per dimettersi Sono ore complicate a Mosca: gli uomini, niente affatto desiderosi di combattere la guerra dello 'zar', stanno ..." Oggi il presidente russo Vladimirha inviato altre minacce ", ha prontamente risposto l'... Unaa Donetsk significherà dal 27 settembre in avanti attacco diretto a Mosca, appoggiata, oggi ...Il Presidente russo, Vladimir Putin, richiama 300.000 riservisti per la guerra in Ucraina, nota ufficialmente in Russia come “operazione militare speciale” ...Rilanciamo un approfondito articolo di Tg24.Sky sulle proteste in Russia contro il regime di Putin che si oppongo alla guerra in Ucraina.