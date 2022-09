Puglia, maltempo: anche quaranta millimetri di pioggia in poche ore nel foggiano Allerta meteo della protezione civile per l'intera regione (Di domenica 25 settembre 2022) L’Allerta fino a stasera per la Puglia si riferisce a vento fino a burrasca e temporali. La zona settentrionale della regione, fra Alto Tavoliere e Tremiti, è stata quella maggiormente interessata dalle precipitazioni: fino al primo pomeriggio si erano registrati livelli di pioggia anche di quaranta millimetri in alcune località (immagine: fonte protezione civile della Puglia). L'articolo Puglia, maltempo: anche quaranta millimetri di pioggia in poche ore nel foggiano <small class="subtitle">Allerta ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 settembre 2022) L’fino a stasera per lasi riferisce a vento fino a burrasca e temporali. La zona settentrionale, fra Alto Tavoliere e Tremiti, è stata quella maggiormente interessata dalle precipitazioni: fino al primo pomeriggio si erano registrati livelli didiin alcune località (immagine: fonte). L'articolodiinore nel ...

