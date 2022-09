Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 25 settembre 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche acarattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmemnte moderati. Venti: forti meridionali con locali raffiche di burrasca sulla Puglia e su tutti i settori adriatici.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 settembre 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche acarattere di rovescio o temporale, sullasettentrionale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullacentrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmemnte moderati. Venti: forti meridionali con locali raffiche disullae su tutti i settori adriatici.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolo: ...

