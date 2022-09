Proposta per Milan-Inter, novità sulla Supercoppa Italiana: dove si potrebbe giocare (Di domenica 25 settembre 2022) Nel mese di gennaio si giocherà la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, le rispettive vincitrici di campionato e coppa Italia. A tal proposito potrebbero esserci dei cambiamenti importanti riguardo al paese ospitante della finale. Secondo quanto riportato da Repubblica, il primo ministro ungherese Orban avrebbe proposto una cifra di 8 milioni per ospitare la sfida tra le due compagini Milanesi in Ungheria. Sempre secondo la nota testata giornalistica Italiana, ci sarebbe l’approvazione delle due squadre italiane, mentre non è dello stesso parere la politica Italiana. Milan Inter Supercoppa Il clima del derby negli ultimi anni è più incandescente che mai, ed affrontarsi in una finale secca ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 settembre 2022) Nel mese di gennaio si giocherà latra, le rispettive vincitrici di campionato e coppa Italia. A tal propositoro esserci dei cambiamenti importanti riguardo al paese ospitante della finale. Secondo quanto riportato da Repubblica, il primo ministro ungherese Orban avrebbe proposto una cifra di 8 milioni per ospitare la sfida tra le due compaginiesi in Ungheria. Sempre secondo la nota testata giornalistica, ci sarebbe l’approvazione delle due squadre italiane, mentre non è dello stesso parere la politicaIl clima del derby negli ultimi anni è più incandescente che mai, ed affrontarsi in una finale secca ...

