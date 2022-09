“Processo Scarface” per il Clan di Silvio: chieste condanne per 178 anni di carcere, a ottobre la parola alla difesa (Di domenica 25 settembre 2022) 178 anni di carcere: questa la richiesta da parte del Pubblico Ministero per gli imputati nel Processo Scarface, che vede a giudizio i componenti del Clan Di Silvio. La requisitoria del Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma Luigia Spinelli si è svolta presso il Tribunale di Roma a Piazzale Clodio, dinanzi al Giudice Angelo Giannetti e, al termine, sono state formulate le richieste di condanna. Durante la precedente udienza, nel luglio scorso, il Gup Giannetti aveva respinto le richieste degli imputati che chiedevano il rito abbreviato condizionato. Tutti sono giudicati con il rito abbreviato secco, tranne Massimiliano Del Vecchio, accusato di un reato senza l’aggravante mafiosa. Leggi anche: Operazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 settembre 2022) 178di: questa la richiesta da parte del Pubblico Ministero per gli imputati nel, che vede a giudizio i componenti delDi. La requisitoria del Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma Luigia Spinelli si è svolta presso il Tribunale di Roma a Piazzale Clodio, dinanzi al Giudice Angelo Giannetti e, al termine, sono state formulate le ridi condanna. Durante la precedente udienza, nel luglio scorso, il Gup Giannetti aveva respinto le ridegli imputati che chiedevano il rito abbreviato condizionato. Tutti sono giudicati con il rito abbreviato secco, tranne Massimiliano Del Vecchio, accusato di un reato senza l’aggravante mafiosa. Leggi anche: Operazione ...

CorriereCitta : “Processo Scarface” per il Clan di Silvio: chieste condanne per 178 anni di carcere, a ottobre la parola alla difesa - Latina_Oggi : Scarface, l’accusa chiede 158 anni Udienza ieri a Roma per il processo della Dda dove viene contestata l’aggravante… -