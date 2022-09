Prime parole del nuovo console d’Italia a Londra (Di domenica 25 settembre 2022) Ha assunto il 23 agosto 2022, “con orgoglio e entusiasmo” l’incarico di console Generale d’Italia a Londra Domenico Bellantone, che in un messaggio di saluto ai connazionali nel Regno Unito si è detto “profondamente onorato di poter rappresentare una delle più ampie e dinamiche collettività italiane all’estero”. “Assolverò questo impegno nella piena consapevolezza che dietro l’erogazione di ogni servizio consolare ci sono le esigenze di vita, i bisogni e le priorità di ciascuno di voi”, ha assicurato il nuovo console Generale nel suo messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Consolato. “Non verrà quindi lesinato alcuno sforzo per rendere il più possibile efficienti ed accessibili i nostri servizi e per individuare soluzioni, anche digitali, attente alle necessità di una comunità di cui ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022) Ha assunto il 23 agosto 2022, “con orgoglio e entusiasmo” l’incarico diGeneraleDomenico Bellantone, che in un messaggio di saluto ai connazionali nel Regno Unito si è detto “profondamente onorato di poter rappresentare una delle più ampie e dinamiche collettività italiane all’estero”. “Assolverò questo impegno nella piena consapevolezza che dietro l’erogazione di ogni servizio consolare ci sono le esigenze di vita, i bisogni e le priorità di ciascuno di voi”, ha assicurato ilGenerale nel suo messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Consolato. “Non verrà quindi lesinato alcuno sforzo per rendere il più possibile efficienti ed accessibili i nostri servizi e per individuare soluzioni, anche digitali, attente alle necessità di una comunità di cui ...

TeresaBellanova : Complimenti e auguri a Silvana Sciarra, eletta alla presidenza della Corte Costituzionale. Fiducia nelle istituzi… - elMago_Silvano : @fabiochiusi Il feto di un bimbo 14 mesi dopo il concepimento ha gusti definiti? Il feto di Mario Giordano a oltre… - CostanzaRdO : @Ema022002 Hahaha. Non proprio la prima, visto che un milione di anni fa avevo un fidanzato giapponese che non era… - RaffaellaPiazz3 : RT @elefantino_: I Prelemi alle prime parole di Aurora be like - ohmybotta : RT @_Bixbite: No vabbe ho letto le prime parole cantandole pensando fosse il testo di Obsesion ?? -