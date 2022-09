Previsioni di oggi a Napoli e Caserta: come vestirsi per non farsi trovare impreparati (Di domenica 25 settembre 2022) Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con le Previsioni del tempo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e Caserta e non solo? Inziamo subito! Napoli Il meteo per la città di Napoli è caratterizzato da pioggia intensa con umidità del 74% e temperatura media di 22.18°C. La temperatura minima è di 19.11°C mentre la massima raggiunge i 22.18°C. Il vento soffia con una velocità media di 8.69km/h ed è presente una percentuale di nuvolosità del 100%. Napoli, città molto umida con pioggia intensa, è consigliabile dedicarsi ad attività all'interno. Avellino Il tempo a Avellino oggi è caratterizzato da una forte pioggia con intensità media. L'umidità è molto alta, la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 25 settembre 2022) Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con ledel tempo! Curiosi di scoprire qual è il tempoe non solo? Inziamo subito!Il meteo per la città diè caratterizzato da pia intensa con umidità del 74% e temperatura media di 22.18°C. La temperatura minima è di 19.11°C mentre la massima raggiunge i 22.18°C. Il vento soffia con una velocità media di 8.69km/h ed è presente una percentuale di nuvolosità del 100%., città molto umida con pia intensa, è consigliabile dedicarsi ad attività all'interno. Avellino Il tempo a Avellinoè caratterizzato da una forte pia con intensità media. L'umidità è molto alta, la ...

LaPulce12 : Oggi piove, oggi è domenica, giornata particolare oggi,domani sarà lunedì , e non capita tutti i giorni La Pulce & le previsioni - cronachecampane : Oroscopo oggi, previsioni segno per segno. Cancro fortunati oggi #segnizodiacali #zodiaco - ProtCivComuneFi : Previsioni oggi #meteo #Lamma #firenze: pioggia moderata-forte min 13 max 20 - LatinaQTW : ????? Le previsioni per oggi, 24 settembre, e domani - pcbassignana : RT @vdaMeteo: #meteo precipitazioni oggi e domattina in #VdA, neve a 2000-2400 m, domani pomeriggio sole e nubi -