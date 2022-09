Pooh | Roby Facchinetti annuncia l’evento musicale imperdibile – FOTO

(Di domenica 25 settembre 2022) Un’occasione davvero unica per tutti coloro che hanno sempre amato questo formidabile gruppoitaliano., come sappiamo, è stato un gruppoche ha conosciuto un grande successo sin… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

soundsblogit : Pooh, Stefano! Una serata speciale a Roma con Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Dodi Battaglia e Red Canzian - programmitvoggi : Pooh: a ‘Storie Italiane’ il ricordo di Stefano D’Orazio con la moglie Tiziana, Riccardo Fogli, Red Canzian e Roby… - zazoomblog : Pooh: a ‘Storie Italiane’ il ricordo di Stefano D’Orazio con la moglie Tiziana Giardoni Riccardo Fogli Red Canzian… - Lopinionista : Pooh: a 'Storie Italiane' il ricordo di Stefano D’Orazio con la moglie Tiziana Giardoni, Riccardo Fogli, Red Canzia… - MontiFrancy82 : @ipooh : a Storie Italiane su Rai 1 il ricordo di Stefano D’Orazio con la moglie #TizianaGiardoni #RiccardoFogli… -

... in sua memoria, come appena accennato, per la serata di domani ihanno organizzato un concerto all'Auditorium Parco della Musica a Roma, evento del qualeFacchinetti, Red Canzian e ...... si svolge la serata 'Stefano!' , dedicata a D'Orazio , il batterista deiscomparso due anni fa. Ospite speciale dell'appuntamento è Fiorello , che affianca i vecchi compagni di Stefano:...Pooh, serata a Roma all'Auditorium Parco della Musica per ricordare Stefano D'Orazio: Fogli, Facchinetti e Canzian insieme a tanti ospiti ...Italia Si e il ricordo di Stefano D'Orazio, il conduttore: "Momento molto emozionante" Ha annunciato una pagina molto emozionante Marco Liorni nella ...