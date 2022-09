Poll youtrend Senato, centrodestra supera il 50% dei seggi (Di domenica 25 settembre 2022) Sui duecento seggi del nuovo Senato, secondo gli instant Poll di Quorum-youtrend il centro destra ne otterrebbe 115, superarando il 50 per cento del totale. In particolare, Fdi 66 seggi su 200, Lega 28, Fi 19, Noi moderati 2, totale 115. I restanti seggi sarebbero suddivisi tra Verdi/Si, 4, +Europa, 1, Svp, 3, M5s, 24, Azione, 10, Pd, 30, 4 Estero Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 settembre 2022) Sui duecentodel nuovo, secondo gli instantdi Quorum-il centro destra ne otterrebbe 115,rando il 50 per cento del totale. In particolare, Fdi 66su 200, Lega 28, Fi 19, Noi moderati 2, totale 115. I restantisarebbero suddivisi tra Verdi/Si, 4, +Europa, 1, Svp, 3, M5s, 24, Azione, 10, Pd, 30, 4 Estero Consiglia

