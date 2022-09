Politiche 2022 | alle 23 affluenza al 64% in Italia Calabria 50%% con il dato peggiore Sicilia al 59%

(Di domenica 25 settembre 2022) Urne chiuse. Si è votato fino23 per le elezioni. Ecco il, parziale, dell': ilnazionale vede l'al 64,7%, circa 10 punti in meno rispetto aldelle ...

repubblica : Exit poll Rai, FdI primo partito: 22-26%. Pd 17-21, M5S 13,5-17,5, Lega 8,5-12,5, Terzo Polo 6,5-8,5, Fi 6-8. Al ce… - RaiNews : Exit poll stime seggi Camera #ElezioniPolitiche2022 - RaiNews : Exit poll coalizioni Camera #ElezioniPolitiche2022 - tomasonidiego : RT @fanpage: L'emittente statunitense Cnn commenta gli #exitpoll in Italia: 'Giorgia Meloni si avvia a essere la prima ministra italiana pi… - ilpost : Se questo dato fosse confermato, sarebbe una grave sconfitta per Matteo Salvini: -

Il risultato delle elezioniCentrodestra in vantaggio con Fratelli d'Italia primo partito al 25%, seguito dal Partito democratico al 20%, Movimento 5 Stelle al 15,5% e Terzo Polo al 7%. Sono le tendenze che emergono ...Elezioni, ecco i primi risultati dati dagli exit poll , un sondaggio effettuato all'uscita dai seggi, tra gli elettori, dopo l'espressione del voto: secondo il primo exit poll del Consorzio ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Il ministero dell’Interno ha reso noti i dati relativi all’affluenza alle urne in occasione delle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento in corso oggi, 25 settembre 2022. Questi i rilevament ...