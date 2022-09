Pioli studia il piano per De Ketelaere: il tecnico vuole sbloccare il belga (Di domenica 25 settembre 2022) Stefano Pioli studia il piano per il gol di De Ketelaere, il belga deve ancora sbloccarsi in rossonero e non segna da 6 mesi Stefano Pioli studia il piano per il gol di De Ketelaere, il belga deve ancora sbloccarsi in rossonero e non segna da 6 mesi. Dalla posizione, l’allenatore lo metterà più vicino alla punta e puntando la profondità potrebbe anche essere più pericoloso, alla lingua. Il belga deve cercare l’intesa coi compagni per essere incisivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Stefanoilper il gol di De, ildeve ancora sbloccarsi in rossonero e non segna da 6 mesi Stefanoilper il gol di De, ildeve ancora sbloccarsi in rossonero e non segna da 6 mesi. Dalla posizione, l’allenatore lo metterà più vicino alla punta e puntando la profondità potrebbe anche essere più pericoloso, alla lingua. Ildeve cercare l’intesa coi compagni per essere incisivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

