Pigozzi rieletto Presidente Fims | Malagò | “Un orgoglio per lo sport italiano e l’intero Paese”

Leggi su sportface

(Di domenica 25 settembre 2022) Fabioè statoa Guadalajaradella Federazione internazionale di medicina dello). Si tratta del quarto mandato per il professor, nominato nel maggio scorso alla guida di Nado Italia, ed oggi il solo rappresentanteall’interno del Foundation Board della Wada, nonché membro della Health, Medical & Research Commission della stessa Agenzia. “Sonoso – ha commentato il professor– per un risultato che premia innanzitutto la lunga tradizione e il valore riconosciuto alla Medicina delloItaliana in tutto il mondo. Continuerò il lavoro cominciato nel 2010. La lotta al doping, ricerca e progetti per la salute degli atleti e non ultimo lo studio ...