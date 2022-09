Per i suoi 75 anni la Cia si regala un podcast. Burns ne spiega le ragioni (Di domenica 25 settembre 2022) Per i suoi 75 anni la Cia si è fatta un regalo: un podcast intitolato “Langley Files”, dal nome della città in Virginia che ospite la sede dell’agenzie. La portavoce Susan Miller ha definito il podcast “un’importante pietra miliare” per l’agenzia, che rappresenta “l’ultimo degli sforzi continui della Cia per essere il più aperta possibile con le persone, condividendo ciò che possiamo sulla nostra missione, sulle persone e sulla storia”. Ospite della prima puntata: William Burns, il direttore, che ha spiegato le ragioni per le quale è fondamentale uscire dall’ombra per spiegare al pubblico come opera la Cia, pur proteggendo i segreti. In un momento in cui “la fiducia nelle istituzioni scarseggia”, ha detto, è “importante cercare di ... Leggi su formiche (Di domenica 25 settembre 2022) Per i75la Cia si è fatta un regalo: unintitolato “Langley Files”, dal nome della città in Virginia che ospite la sede dell’agenzie. La portavoce Susan Miller ha definito il“un’importante pietra miliare” per l’agenzia, che rappresenta “l’ultimo degli sforzi continui della Cia per essere il più aperta possibile con le persone, condividendo ciò che possiamo sulla nostra missione, sulle persone e sulla storia”. Ospite della prima puntata: William, il direttore, che hato leper le quale è fondamentale uscire dall’ombra perre al pubblico come opera la Cia, pur proteggendo i segreti. In un momento in cui “la fiducia nelle istituzioni scarseggia”, ha detto, è “importante cercare di ...

