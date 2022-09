sportli26181512 : #Pavard choc: 'Depressione durante il lockdown? Pochi sanno cosa ho passato': Il terzino del #BayernMonaco ricorda… -

Corriere dello Sport

"Sono arrivato e abbiamo vinto tutto. Non potevo sognare un debutto migliore. Poi è arrivato il Covid ed è stato un periodo difficile" . Lo afferma Benjamin, difensore del Bayern Monaco , in un'intervista concessa al quotidiano francese 'L'Equipe '. Il terzino classe 1996 ricorda il lockdown e la prima fase della pandemia da Covid - 19 come uno ... Pavard choc: "Depressione durante il lockdown Pochi sanno cosa ho passato" Il terzino del Bayern Monaco ricorda le prime e difficili fasi della pandemia da Covid-19: "Qualcosa non andava ma mi ha fatto crescere" ...