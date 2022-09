Partire per il Niger, per me, è come tornare alla “straordinarietà della vita”. Ecco cosa metterò in valigia (Di domenica 25 settembre 2022) come ricorda il saggio c’è un tempo per ogni cosa. Un tempo per tornare e un tempo per riPartire. Sarà pur vero che, in fondo, non c’è nulla di nuovo sotto il sole. Si trova forse, tra gli umani, qualcuno che possa dire Ecco questa è una novità? C’è invece uno spettro che si aggira per l’Europa e non è quello preconizzato da Karl Marx e Friedrich Engels nel loro manifesto del 1848. Non è quello del comunismo, semmai quello del “già visto”, come l’afferma senza sconti l’ignoto Qoelet nel libro omonimo. Un’aria di solito che spira sui manifesti elettorali e l’interpretazione della politica nazionale e internazionale. Sull’uso e l’abuso dei migranti nel Mediterraneo nel consueto corteo funebre dei naufraghi abbandonati. Nella rassegnazione per la guerra prossima ventura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022)ricorda il saggio c’è un tempo per ogni. Un tempo pere un tempo per ri. Sarà pur vero che, in fondo, non c’è nulla di nuovo sotto il sole. Si trova forse, tra gli umani, qualcuno che possa direquesta è una novità? C’è invece uno spettro che si aggira per l’Europa e non è quello preconizzato da Karl Marx e Friedrich Engels nel loro manifesto del 1848. Non è quello del comunismo, semmai quello del “già visto”,l’afferma senza sconti l’ignoto Qoelet nel libro omonimo. Un’aria di solito che spira sui manifesti elettorali e l’interpretazionepolitica nazionale e internazionale. Sull’uso e l’abuso dei migranti nel Mediterraneo nel consueto corteo funebre dei naufraghi abbandonati. Nella rassegnazione per la guerra prossima ventura ...

marcocappato : Alle urne, per partecipare all'iniziativa di verbalizzazione collettiva per denunciare che queste elezioni si tengo… - ItalianNavy : La #MarinaMilitare ti aspetta alla 62^ edizione del @SaloneNautico di #Genova ??? per celebrare la cultura del mare… - carlosibilia : Abbiamo fatto molto in questi anni in tema di giustizia, a partire dalla 'Spazzacorrotti” che rappresenta una vera… - mirellaladini : RT @stopconinomi: Sono emozionata per domani. Alle 8 sono a votare, agitata tipo mia nonna 80 enne, quando doveva partire, pronta con la bo… - TUTTOJUVE_COM : Giallo Immobile: pronto a partire per l'Ungheria, poi la rinuncia. Gazzetta: si è mosso Lotito per bloccarlo -