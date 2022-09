Parla il primo soldato britannico liberato dai russi: «Trattato peggio di un cane: pestato per un tatuaggio e pugnalato alla schiena» (Di domenica 25 settembre 2022) Aiden Aslin, uno dei cinque britannici rilasciati dalla russia nell’ultimo scambio di prigionieri dei giorni scorsi, ha rilasciato la sua prima intervista ai media. Aslin ha raccontato la sua detenzione, durante la quale è stato «Trattato peggio di un cane», al The Sun. Catturato insieme al connazionale Shaun Pinner nella città sud-orientale di Mariupol, Aslin era stato accusato di essere un mercenario e inizialmente era stato minacciato di morte per fucilazione dopo essere comparso in un tribunale retto dai russi. alla fine era stato portato in carcere, dove è stato interrogato e brutalmente picchiato: «Appena ho detto che venivo dalla Gran Bretagna mi hanno dato un pugno dritto sul naso. Mi hanno picchiato per bene», ha raccontato. Poi «mi hanno ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) Aiden Aslin, uno dei cinque britannici rilasciati da nell’ultimo scambio di prigionieri dei giorni scorsi, ha rilasciato la sua prima intervista ai media. Aslin ha raccontato la sua detenzione, durante la quale è stato «di un», al The Sun. Catturato insieme al connazionale Shaun Pinner nella città sud-orientale di Mariupol, Aslin era stato accusato di essere un mercenario e inizialmente era stato minacciato di morte per fucilazione dopo essere comparso in un tribunale retto daifine era stato portato in carcere, dove è stato interrogato e brutalmente picchiato: «Appena ho detto che venivo dGran Bretagna mi hanno dato un pugno dritto sul naso. Mi hanno picchiato per bene», ha raccontato. Poi «mi hanno ...

elenabonetti : Di sanità non parla più nessuno. Hanno dimenticato le liste d’attesa, la pandemia, i medici eroi e eroine. Noi siam… - PaoloScorpio : RT @ENAPAY_2: Come mai il merdstream non 'PARLA' del primo caccia USA F-35A da attacco nucleare che verrà presto armato con le nuove bombe… - zazoomblog : Juve parla il primo allenatore di Kostic: 'Non è colpa sua se la squadra va male! Vedrete sarà protagonista�… - ZonaBianconeri : RT @GrenadierWaffen: #Juve, parla il primo allenatore di #Kostic: 'Non è colpa sua se va male! non voglio fare polemica e fare nomi del res… - Ed_B_one4 : RT @GrenadierWaffen: #Juve, parla il primo allenatore di #Kostic: 'Non è colpa sua se va male! non voglio fare polemica e fare nomi del res… -