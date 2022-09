Papa Francesco contro i muri: “Se li alziamo resteremo imprigionati”. Invito all’accoglienza dei migranti (Di domenica 25 settembre 2022) "Se scaviamo adesso un abisso con i fratelli e le sorelle, ci scaviamo la fossa per il dopo; se alziamo adesso dei muri contro i fratelli e le sorelle, restiamo imprigionati nella solitudine e nella morte anche dopo" ha affermato Bergoglio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 settembre 2022) "Se scaviamo adesso un abisso con i fratelli e le sorelle, ci scaviamo la fossa per il dopo; seadesso deii fratelli e le sorelle, restiamonella solitudine e nella morte anche dopo" ha affermato Bergoglio L'articolo proviene da Firenze Post.

