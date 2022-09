Paola Turci, il rientro a casa dopo il grave incidente | Le sue condizioni hanno fatto preoccupare i fan (Di domenica 25 settembre 2022) Paola Turci La famosa cantante italiana può finalmente tornare a casa, dopo aver festeggiato il suo 58esimo nella clinica Villa Margherita a Roma. dopo l’incidente in barca, Paola Turci può finalmente tornare a casa con il tutore. La nota cantante, infatti, era caduta in barca e aveva riportato un trauma cranico. È rimasta in osservazione presso la clinica Villa Margherita a Roma, dove, peraltro, il 12 Settembre scorso, ha dovuto festeggiare il suo 58esimo compleanno. Ora è finalmente tornata a casa, tra le braccia della moglie Francesca Pascale. È stata, infatti, proprio quest’ultima a sostenerla e a starle sempre vicina, durante questo difficile periodo. All’uscita dalla clinica c’era proprio ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 settembre 2022)La famosa cantante italiana può finalmente tornare aaver festeggiato il suo 58esimo nella clinica Villa Margherita a Roma.l’in barca,può finalmente tornare acon il tutore. La nota cantante, infatti, era caduta in barca e aveva riportato un trauma cranico. È rimasta in osservazione presso la clinica Villa Margherita a Roma, dove, peraltro, il 12 Settembre scorso, ha dovuto festeggiare il suo 58esimo compleanno. Ora è finalmente tornata a, tra le braccia della moglie Francesca Pascale. È stata, infatti, proprio quest’ultima a sostenerla e a starle sempre vicina, durante questo difficile periodo. All’uscita dalla clinica c’era proprio ...

