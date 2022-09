Panatta | ' ' Sock e Tiafoe trogloditi del tennis Senza rispetto per Federer e Nadal' '

(Di domenica 25 settembre 2022) Durante l'incontro \'', Bertolucci e Barazzutti, una squadra (dal vivo)\'' andato in scena al Festival dello Sport di Trento, Adriano...

aceccher : Pof! Pof! Geniale #Panatta sull'ultimo doppio di #Federer con #NAdal. L'avrò ascoltata dieci volte. Genio e basta. - MarioFCIM : Adriano #Panatta molto duro con il doppio Sock-Tiafoe: 'Hanno giocato a tirare addosso a Nadal e #Federer. Non si f… -

Ufficio Stampa

Durante l'incontro \'', Bertolucci e Barazzutti, una squadra (dal vivo)\'' andato in scena al Festival dello Sport di Trento, Adriano...Durante l'incontro \'', Bertolucci e Barazzutti, una squadra (dal vivo)\'' andato in scena al Festival dello Sport di Trento, Adriano... Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Adriano Panatta: "Una squadra" C’è una sola squadra italiana che ha vinto la Coppa Davis. È “La squadra”, quella composta da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci e Corrado Barazzutti, che nel 1976 a Santiago del Cile conquistarono per ...Al Festival dello Sport di Trento la «squadra» che ha vinto la Coppa Davis Foto di Nicola Eccher. C’è una sola squadra italiana che ha vinto la Coppa Davis. È «La squadra», quella composta da Adriano ...