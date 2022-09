Panatta attacca Tiafoe e Sock | Trogloditi contro Federer

Leggi su agi

(Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Adrianoall'attacco di Francese Jack. A suo avviso la coppia americana ha mancato gravemente di rispetto a Rogere Rafa Nadal nel doppio di Laver Cup di venerdì sera, partita d'addio del campione svizzero. "Ho trovato di cattivo gusto, volgare e villano che quei due americani tiravano a tutta forza in faccia ae Nadal", ha dettointervenendo al Festival dello Sport a Trento, "lo fanno solo perché non sono capaci di fare altro. Non sanno minimamente cos'è il tennis. Nemmeno lo possono capire. Sono deidel tennis ma soprattutto due villani nei confronti di due campioni del calibro e dell'educazione die Nadal. Ho pensato: Dio perche' non mi dai la possibilita' di entrare in campo ...