Pallavolo, Mondiali 2022: vittorie facili per Belgio, Cina e Giappone (Di domenica 25 settembre 2022) Terza giornata del Mondiale di Pallavolo femminile 2022 che si svolge tra Olanda e Polonia; si sono giocate tre partite, una che riguarda molto da vicino l'Italia nel girone A e due per completare il quadro del girone D. Match comodo oltre ogni limite per il Belgio, che non ci ha messo molto per avere ragione del Kenya con un netto 3-0 (25-15, 25-14, 25-11). Bastano le marce basse alle fiamminghe, con la solita Britt Herbots protagonista con 16 punti realizzati che portano la propria Nazionale a punteggio pieno nel gruppo A, in attesa delle repliche di Italia e Olanda. Il gruppo D si è invece aperto con due successi asiatici, quelli di Cina e Giappone. Iniziamo dalle cinesi, che devono però combattere con un'Argentina che si arrende sì in tre set, ma comunque capace di rimanere sempre con il fiato sul ...

