Palacio | esordio nella Serie D lombarda di basket

sportface2016 : #Palacio, esordio nella #SerieD lombarda di #basket -

BasketUniverso

, secondo da sinistra, durante un time - outNel frattempo, il sito www.chiamarsiminors.it svela la notiziona: 'In serie D lombarda, ha da poco esordito con la maglia del Garegnano ...Come lo scorso anno, il 'canterano' 2004 ha segnato all'da titolare che ha sempre coinciso con la prima casalinga. Il campione che non ti aspetti: Rodrigo Palacio ora gioca a basket in Serie D