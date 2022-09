Oroscopo Ottobre | Cancro

Leggi su lifeandpeople

22 giugno – 22 luglio Venere e Mercurio vi guardano storto: organizzatevi bene. Non accumulate troppi impegni, non fatevi coinvolgere in situazioni stancanti e non fissate appuntamenti o uscite con persone noiose, presuntuose e petulanti. Non diventate tristi se il partner non vi guarda ogni minuto con occhi innamorati, cercate di non innervosirvi per cose di poco conto e, in amore, di non correre dietro all'impossibile. Mercurio non vi rende asociali, state bene in compagnia, però adesso apprezzate il piacere di starvene anche da soli, nel silenzio e nel ritiro. Regalatevi momenti con voi stessi che vi rigenerano e vi fanno essere poi nel mondo più sicuri e solari.