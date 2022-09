Oroscopo elezioni | Meloni e il magnetismo del Capricorno | Letta conta su Saturno | Conte giocoliere grazie a Sole e Luna

ilmattino.it

La configurazione astrologica di questa domenica elettorale precede di qualche minuto la Luna Nuova , in una sorta di incerto preludio che tiene l'Italia, e non solo, col fiato sospeso. Nel cielo ...In Argentina Juan Peron vince di nuovo lee torna presidente dopo 18 anni. 1991 - Escono ...del giornodi Paolo Fox 24 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo ... Oroscopo elezioni: Meloni e il magnetismo del Capricorno, Letta conta su Saturno, Conte giocoliere grazie a So La configurazione astrologica di questa domenica elettorale precede di qualche minuto la Luna Nuova, in una sorta di incerto preludio che tiene l’Italia, e non solo, col fiato sospeso.Collegi uninominali, liste bloccate, preferenze. Come si vota Cosa rischia di farmi annullare il voto Oggi urne aperte. facciamo chiarezza su tutti ...