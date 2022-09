Ordine d’arrivo MotoGP, GP Giappone 2022: Miller domina, Bagnaia cade! Quartararo allunga nel Mondiale (Di domenica 25 settembre 2022) Oggi si è disputato il GP del Giappone 2022, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Motegi. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti fondamentali in ottica campionato. Si è gareggiato in condizioni di asciutto, dopo che la pioggia aveva caratterizzato le qualifiche di ieri. Jack Miller ha vinto il GP del Giappone. Il centauro della Ducati ha rimontato perentoriamente nelle battute iniziali della gara, ha preso il comando e si è involato in solitaria verso il traguardo. L’australiano ha preceduto il redivivo Jorge Martin (Ducati Pramac) e la KTM ufficiale di Brad Binder. Marc Marquez è scattato dalla pole position, ma si è fermato al quarto posto in sella alla Honda, riuscendo a precedere Miguel Oliveira e ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Oggi si è disputato il GP del, tappa delandata in scena sul circuito di Motegi. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti fondamentali in ottica campionato. Si è gareggiato in condizioni di asciutto, dopo che la pioggia aveva caratterizzato le qualifiche di ieri. Jackha vinto il GP del. Il centauro della Ducati ha rimontato perentoriamente nelle battute iniziali della gara, ha preso il comando e si è involato in solitaria verso il traguardo. L’australiano ha preceduto il redivivo Jorge Martin (Ducati Pramac) e la KTM ufficiale di Brad Binder. Marc Marquez è scattato dalla pole position, ma si è fermato al quarto posto in sella alla Honda, riuscendo a precedere Miguel Oliveira e ...

